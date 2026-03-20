Grupo de sem-terra libera BR-163 após mais de cinco horas de bloqueio

A BR-163, em Campo Grande, foi liberada após quase 6 horas de bloqueio pelos sem-terra. O bloqueio da via começou logo nas primeiras horas desta sexta-feira (20), na altura do km 463 ao 466 no sentido sul, perto do Posto Locatelli. Ao todo, o movimento contou com cerca de 200 manifestantes, que utilizaram galhos queimados para impedir a passagem dos veículos nesta manhã.

A liberação da BR só aconteceu após os sem-terra terem garantia vinda do presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), César Fernando Schiavon Aldrigh, de soluções para as problemáticas pautadas por eles. A nova decisão foi anunciada por volta das 9 horas, pela representante dos manifestantes, Solange Clementino, de 52 anos. “Vamos liberar a pista porque avançou a nossa pauta”, afirmou ela.

A vinda do presidente do Incra foi comunicada à comissão de mulheres, que liderava o protesto na BR-163 nesta manhã.

O grupo se manifesta em protesto à morosidade da reforma agrária no Estado, além de recursos, orçados em R$ 2 bilhões, para aquisição de terras. Os manifestantes alegam que a fila para assentamento é de 19 mil famílias. Segundo eles, há 12 anos não há qualquer ação nesse sentido.

O grupo não contabiliza a criação, em agosto de 2025, do assentamento União e Reconstrução, em Cassilândia, a mais nova área de assentamento a ser implantada, em um imóvel de 718,7 hectares.

O bloqueio chegou a causar congestionamento de um total de 7 quilômetros nos sentidos norte e sul. Um desvio estava sendo usado perto da MS-040.

Agora, já foram retirados os maiores galhos, voltando a normalidade da rodovia.