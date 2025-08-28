Quinta-feira terá calor intenso e ventos fortes em Mato Grosso do Sul

Umidade baixa aumenta risco de desconforto, e chuvas isoladas podem ocorrer em algumas regiões

Nesta quinta-feira (27), Mato Grosso do Sul terá predomínio de sol e tempo estável, apesar de algumas áreas poderem registrar chuvas e tempestades isoladas. O cenário é influenciado por um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o clima seco e eleva as temperaturas.

A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 40%, exigindo atenção para hidratação e cuidados com a saúde. Os ventos sopram do quadrante leste entre 30 e 50 km/h, podendo apresentar rajadas acima de 50 km/h em locais isolados.

As temperaturas variam conforme a região: no sul, cone-sul e Dourados, mínimas de 12°C a 14°C e máximas de 26°C a 28°C; no sudoeste e pantaneira, mínimas de 15°C a 19°C e máximas de 30°C a 33°C; no bolsão, leste e norte, mínimas de 17°C a 19°C e máximas de 28°C a 33°C. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar entre 17°C e 28°C, conforme informções do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

