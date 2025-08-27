FAB pede ajuda da Anatel para resolver problema de comunicação durante Operação no Pantanal

Fiscalização indicou que problema de interferência era causada pela combinação de uma emissora de rádio FM local, que operava legalmente com a frequência de aviação militar terra-ar.

Uma fiscalização foi realizada pela Anatel (Agência Brasileira de Telcomunicações) para investigar uma interferência na frequÊncia utilizada na Operação Tápio, no Pantanal. O pedido da fiscalização foi realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Em resposta, a Anatel envivou os fiscais da Anatel Ernesto Okano, Marcos Gianotto e Sergio Lopes à região para atuar na coordenação das frequências. A equipe realizou testes tanto na estação de rádio FM local quanto nos equipamentos da própria FAB.

Como resultado do diagnóstico no local, fiscalização identificou que a interferência veio de um tipo de ruído gerado pela soma de frequências. A análise técnica revelou que a interferência era causada pela combinação de uma emissora de rádio FM local, que operava legalmente com a frequência de aviação militar terra-ar.

Visto isso, feito o ajuste de canais, a FAB optou por utilizar outra faixa de frequência de sua outorga para evitar o problema, sem prejuízo à operação militar. A ação da Anatel foi fundamental para identificar a origem da interferência e garantir a segurança das comunicações na região.

De acordo com a superintendente de Fiscalização, Gesiléa Teles, “o trabalho de fiscalização da Anatel atua na proteção de serviços de aviação contra interferências que possam causar riscos, reforçando seu papel crucial na segurança e na coordenação do espectro radioelétrico.”

A Anatel respondeu ao pedido por meio da Superintendência de Fiscalização (SFI) e da unidade operacional da Anatel no Mato Grosso do Sul (UO07.2).

O treinamento militar da Operação Tápio foi realizadono período de 31 de julho a 16 de agosto de 2025 no Morro do Paxixi . O treinamento militar conjunto, foi coordenado pela Força Aérea Brasileira (FAB) na Base Aérea de Campo Grande (MS) para fortalecer a integração entre as Forças Armadas do Brasil e seus aliados internacionais.

O exercício simula diversos cenários, de guerra irregular e guerra eletrônica a missões de paz e apoio humanitário, com o objetivo de testar e aprimorar táticas e procedimentos operacionais.

