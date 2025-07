Quinta-feira será de tempo firme e temperaturas amenas no Estado

Massa de ar seco mantém o céu limpo em todo MS; mínima chega a 8ºC em Corumbá e Ponta Porã

A quinta-feira (3) será de poucas nuvens e tempo estável em Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem amenas durante a madrugada e a manhã, com destaque para Corumbá e Ponta Porã, onde os termômetros podem marcar 8°C nas primeiras horas do dia. Ao longo da tarde, a máxima deve atingir os 28°C em Pedro Gomes, cidade com a maior previsão de calor do dia.

Em Campo Grande, a capital, a mínima prevista é de 10°C, com máxima de 26°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%, e os ventos sopram de forma moderada a fraca, vindos principalmente do sudeste.

Três Lagoas deve amanhecer com 12°C e alcançar 26°C durante a tarde. Já Pedro Gomes, no norte do estado, deve registrar 12°C pela manhã e sol forte ao longo do dia, com máxima de 28°C.

Mesmo com tempo firme em praticamente todo o estado, há possibilidade de geada fraca ao amanhecer em Ponta Porã, devido à combinação entre baixa temperatura e umidade elevada.

Os ventos permanecem fracos em grande parte do Estado, contribuindo para a sensação de frio durante o início do dia, especialmente nas regiões sul e pantaneira. À tarde, o tempo continua seco e com céu aberto, sem previsão de chuva.

