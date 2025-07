Fila para nova identidade leva Corumbá a organizar mutirão com 400 atendimentos

Emissão da CIN será concentrada entre 7 e 10 de julho, após queixas sobre dificuldade de acesso ao serviço



A dificuldade para conseguir emitir a nova carteira de identidade em Corumbá tem feito moradores acumularem tentativas frustradas de agendamento. Diante da demanda, um mutirão com 400 vagas foi marcado para ocorrer entre os dias 7 e 10 de julho.

O atendimento será concentrado no Centro de Atendimento ao Cidadão, no centro da cidade. Para conseguir uma vaga, o interessado precisa agendar pela internet a partir desta sexta-feira (4), às 8h, por meio de link que ainda será divulgado no site da prefeitura.

O objetivo é tentar desafogar o sistema e atender quem ficou de fora nas primeiras ações, como a realizada em maio, que também ofereceu 400 atendimentos. Muita gente ainda espera por uma oportunidade para emitir o novo documento, que unifica o CPF como número único de identificação nacional.

A nova identidade, chamada de Carteira de Identidade Nacional (CIN), não precisa ser solicitada imediatamente: o modelo anterior continua valendo até 2032. Mas a procura é alta, principalmente entre quem precisa da versão atualizada para resolver pendências em cadastros públicos e privados.

No dia do atendimento, é obrigatório apresentar certidão de nascimento em bom estado e o CPF. Outros documentos podem ser incluídos, como título de eleitor, carteira de trabalho e cartão do SUS.

A validade da CIN varia de acordo com a idade do cidadão. Para menores de 12 anos, o prazo é de cinco anos. Entre 12 e 60 anos, o documento vale por dez anos. A partir dos 60, a validade é por tempo indeterminado.

