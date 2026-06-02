GCM age rápido e salva criança durante emergência em Anhanduí

Na manhã desta terça-feira (2), uma criança de 2 anos foi socorrida por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) no distrito de Anhanduí, localizado a cerca de 60 quilômetros de Campo Grande, após apresentar um quadro de convulsão e perda de consciência.

Os pais procuraram ajuda na base da corporação levando a criança desacordada nos braços. Os agentes iniciaram imediatamente os primeiros socorros e acionaram as equipes de emergência. Após os procedimentos, a menina voltou a apresentar sinais de consciência.

Diante da gravidade da situação, a criança foi encaminhada até uma base de resgate às margens da BR-163, onde recebeu atendimento especializado. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) assumiu a ocorrência e realizou o transporte para uma unidade de saúde de Campo Grande.

O guarda civil metropolitano Altair de Oliveira Guaragni, de 43 anos, que atua há 17 anos na corporação e participou diretamente do atendimento, destacou a importância da capacitação oferecida pela instituição. Esta foi a terceira vez que ele ajudou a salvar a vida de uma criança durante ocorrências de emergência.

“Os treinamentos que a Guarda oferece são muito importantes justamente para momentos de apuro como esse. Na hora, o nervosismo toma conta de todos, mas precisamos lembrar das técnicas aprendidas nos cursos de formação para prestar o atendimento da melhor forma possível”, afirmou.

A ocorrência também contou com o apoio da Polícia Militar. Segundo relato da família, a criança havia apresentado febre durante a noite e, na manhã desta terça-feira, foi encontrada com dificuldades para respirar, levando os pais a buscarem ajuda imediatamente.