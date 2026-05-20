MS segue com tempo estável e manhã fria nesta quarta-feira (20)

A quinta-feira (20) deve ser marcada por tempo estável e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com destaque para Campo Grande, onde o dia será de céu com nuvens e temperaturas agradáveis ao longo do período.

A previsão, na Capital, indica mínima de 14°C e máxima de até 23°C durante a tarde, sem expectativa de chuva significativa. A sensação de frio e os ventos moderados do sudeste devem continuar ao longo de todo o dia.

Com sensação de clima mais fresco nas primeiras horas do dia e aquecimento leve ao longo da tarde. Não há indicativo de chuva significativa, embora o aumento de nuvens ao longo do dia possa ocorrer em alguns períodos.

Em outras regiões do estado, o padrão se repete: tempo firme, com sol aparecendo entre nuvens e temperaturas variando entre manhãs mais frias e tardes agradáveis, sem previsão de chuva relevante.

Segundo os modelos meteorológicos, o estado segue sob influência de uma massa de ar mais estável, o que reduz a possibilidade de instabilidades e mantém o clima típico de transição de outono em Mato Grosso do Sul.

– Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 8-13°C e máximas entre 14-21°C.

– Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 10-17°C e máximas entre 18-23°C.

– Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 13-18°C e máximas entre 20-28°C.

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