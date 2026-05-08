Frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul e traz chuva, ventos fortes e queda nas temperaturas nesta sexta-feira

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (8 ), indica aumento de nebulosidade, pancadas de chuva e possibilidade de temporais isolados em diversas regiões do Estado, principalmente no sul e sudoeste, devido ao avanço de uma frente fria. Também há previsão de ventos moderados a fortes e queda nas temperaturas ao longo do dia.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 18°C e máxima de 26°C, com possibilidade de trovoadas e chuva passageira. Já em Três Lagoas, os termômetros devem variar entre 19°C e 30°C, com aumento de nebulosidade ao longo do dia. Em Sonora, a mínima prevista é de 18°C e a máxima de 29°C.

Na região sudoeste, Bonito deve registrar temperaturas entre 17°C e 24°C, enquanto em Porto Murtinho os termômetros devem variar entre 20°C e 28°C. Em Anaurilândia, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 29°C.

No norte e nordeste do Estado, Chapadão do Sul deve ter mínima de 17°C e máxima de 28°C. Já em Corumbá, no Pantanal, o calor continua mais intenso, com temperaturas entre 22°C e 31°C e baixa possibilidade de chuva significativa.

Na região sul, cidades como Dourados e Ponta Porã devem registrar maior instabilidade. Em Dourados, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 24°C, com possibilidade de chuva e rajadas de vento. Já em Ponta Porã, os termômetros podem variar entre 6°C e 13°C, com previsão de chuva intensa e queda acentuada nas temperaturas devido à chegada da massa de ar frio.

Segundo os institutos meteorológicos, a mudança no tempo deve se intensificar durante o fim de semana, quando uma massa de ar frio poderá provocar queda mais acentuada nas temperaturas em diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

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