Fim de maio será marcado pelo retorno da chuva em MS

Segundo a Climatempo, instabilidades devem retornar ao Estado entre sexta-feira (29) e o início da próxima semana

Após dias de frio, tempo seco e queda acentuada nas temperaturas, Mato Grosso do Sul deve voltar a registrar chuva no fim de maio. A mudança no tempo deve ocorrer entre sexta-feira (29) e o início da próxima semana, com avanço de áreas de instabilidade sobre o Estado. A previsão aponta aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em diferentes regiões sul-mato-grossenses.

De acordo com a Climatempo, o retorno das precipitações ocorre após a atuação de uma forte massa de ar polar que provocou madrugadas geladas e temperaturas abaixo da média em diversas cidades do Estado.

As regiões sul, sudoeste e central de Mato Grosso do Sul devem concentrar os maiores volumes de chuva, com possibilidade de rajadas de vento e trovoadas isoladas em alguns municípios.

Em Campo Grande, a previsão indica aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva já a partir de sexta-feira. Em cidades da região sul do Estado, os acumulados podem ser mais expressivos.

Segundo meteorologistas, o retorno da umidade também deve ajudar a elevar os índices de umidade relativa do ar, que chegaram a níveis baixos durante o período de tempo seco.

Reta final

Além da volta da chuva, as temperaturas devem subir gradativamente nos últimos dias de maio, encerrando a sequência de frio intenso registrada durante a semana.

Os modelos meteorológicos indicam que a primeira quinzena de junho deve começar com temperaturas acima da média e baixos índices de umidade no Estado. A tendência é de manutenção do calor durante as tardes e redução gradual das chuvas, principalmente no interior da região.

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