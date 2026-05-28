Exposição sobre fauna brasileira e troca de figurinhas movimentam fim de maio

Programação especial de fim de maio conta com atividades gratuitas, parque temático e ações voltadas para toda a família

Para encerrar o mês de maio com atrações voltadas para públicos de todas as idades. Entre as opções estão exposição sobre a fauna brasileira, parque infantil interativo, cinema e espaço para troca de figurinhas da Copa do Mundo de 2026, no Shopping Campo Grande.



Uma das atrações é a exposição “Nossos Gigantes”, realizada em parceria com o ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres). Em sua quarta edição, o evento acontece nos dias 30 e 31 de maio, no 2º piso do shopping, em frente à loja Sephora.

A mostra traz informações, curiosidades e experiências interativas sobre o tatu-canastra e o tamanduá-bandeira, espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. A entrada é gratuita.

O espaço conta com painéis educativos, atividades lúdicas e ambientes interativos voltados para crianças, jovens e adultos, além de estrutura adaptada para acessibilidade e inclusão.

Outra atração é o Arena Park, instalado na Praça de Eventos do shopping. O espaço oferece brinquedos e atividades interativas para crianças de até 13 anos, incluindo obstáculos, escaladas, passarelas elevadas, tobogãs iluminados, piscina de bolinhas e brinquedos temáticos.

Crianças menores de 4 anos devem participar acompanhadas por um responsável. O parque também oferece desconto de 50% no ingresso para crianças com necessidades especiais, mediante comprovação. Os ingressos variam entre R$ 59,99 e R$ 79,99, dependendo do tempo de permanência e do formato escolhido.

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