Criança de 1 ano é internada em estado grave e padrasto é preso por suspeita de abuso na Capital

Caso foi atendido após parada cardiorrespiratória; vítima apresentava hematomas e indícios de violência

Uma criança de 1 ano e 8 meses foi internada em estado grave na manhã desta terça-feira (28), em Campo Grande, após sofrer uma parada cardiorrespiratória no bairro Vila Santa Luzia. O caso passou a ser investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que apura suspeitas de maus-tratos e abuso sexual.

De acordo com as informações iniciais, a ocorrência foi registrada por volta das 7h, após acionamento via COPOM. A criança estava sob os cuidados do padrasto, de 21 anos, enquanto a mãe havia saído de casa por volta das 6h. Cerca de 40 minutos depois, o homem relatou ter percebido que o menino apresentava sinais de parada cardiorrespiratória.

Equipes da Polícia Militar iniciaram as manobras de reanimação ainda no local, com continuidade do atendimento pelo SAMU, que conseguiu restabelecer os sinais vitais da criança. Em seguida, a vítima foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada.

Durante o atendimento, profissionais de saúde identificaram múltiplos hematomas pelo corpo da criança, além de indícios de possível abuso sexual, o que motivou o acionamento da polícia judiciária. Exames clínicos apontaram lesões na região da cabeça, incluindo área próxima aos olhos.

No imóvel, peritos encontraram possíveis vestígios de sangue na cama e em uma coberta, o que levou à realização de perícia completa no local.

O padrasto foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos majorado e estupro de vulnerável, com agravante. A Polícia Civil também representou pela conversão da prisão em preventiva, citando a gravidade do caso e risco à investigação. Já a mãe, de 31 anos, foi autuada por maus-tratos.

Os dois permanecem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia. O caso segue em investigação.

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