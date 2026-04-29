Chuva e temperaturas de até 33°C marcam a quarta-feira no Estado

Foto: Biel Gill
Foto: Biel Gill

Previsão indica instabilidade em várias regiões e tempo mais ameno na Capital

A quarta-feira (29) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva em diferentes regiões do estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, o dia deve ter céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ao longo do período. As temperaturas variam entre 19°C e 26°C, mantendo o clima mais ameno em comparação com outras regiões.

No interior, o calor aparece com mais intensidade. Em Três Lagoas e Paranaíba, as máximas podem chegar a 31°C e 33°C, respectivamente, com sol entre nuvens e chance de chuva isolada.

Já nas regiões norte e pantaneira, cidades como Coxim e Corumbá devem registrar temperaturas próximas dos 31°C. Nessas áreas, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em pontos isolados.

No sudoeste, Porto Murtinho terá máxima de 24°C, enquanto no sul do estado, municípios como Dourados e Ponta Porã apresentam temperaturas mais baixas, com máximas entre 22°C e 26°C e ocorrência de chuva ao longo do dia.

A tendência, conforme o Cemtec, é de manutenção da instabilidade, com possibilidade de chuvas irregulares, típicas do período, intercaladas com momentos de abertura de sol.

 

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