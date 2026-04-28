Curso gratuito de viola caipira abre inscrições em Corumbá

Aulas no Sesc Corumbá ocorrem duas vezes por semana e são abertas a iniciantes e praticantes

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de viola caipira oferecido pelo Sesc Corumbá, em Corumbá. A iniciativa é voltada tanto para quem nunca teve contato com o instrumento quanto para aqueles que desejam aprimorar a prática.

As aulas são realizadas duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, com duração de uma hora. Os horários disponíveis são às 17h30, 18h30 e 19h30, permitindo que diferentes públicos possam participar.

A proposta do curso é estimular a formação musical e ampliar o acesso da comunidade a atividades culturais gratuitas. A viola caipira, tradicional na música brasileira, é trabalhada de forma prática, com foco no aprendizado acessível e na valorização da cultura popular.

Os interessados devem procurar diretamente a unidade para inscrição ou obter mais informações pelo telefone (67) 98200-0232. As matrículas permanecem abertas ao longo do ano, conforme a disponibilidade de vagas.

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