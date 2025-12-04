Alta pressão estabiliza o tempo no sul de MS, enquanto norte segue com risco de tempestades nesta quinta (04)

Metade do Estado terá sol e tempo firme, mas regiões norte e leste ainda podem enfrentar pancadas fortes, raios e rajadas acima de 60 km/h

A quinta-feira (04) será marcada por contrastes no clima de Mato Grosso do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica deixa o tempo mais firme principalmente no sul, sudeste e sudoeste do Estado, reduzindo a nebulosidade e favorecendo períodos prolongados de sol.

Já na metade norte — incluindo áreas do Bolsão, norte e parte do leste — o cenário segue instável. São esperadas pancadas de chuva ao longo do dia e, em pontos isolados, há possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. De forma geral, os ventos sopram dos quadrantes sul e leste, com velocidade entre 40 e 60 km/h.

As temperaturas variam conforme a região. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 18°C e 23°C, com máximas de 29°C a 32°C. No Pantanal e sudoeste, a quinta-feira deve registrar mínimas de 21°C a 25°C e máximas de 32°C a 33°C.

No Norte, os termômetros oscilam entre 20°C e 22°C pela manhã e atingem 28°C a 29°C à tarde. No Bolsão e no Leste, as mínimas variam de 22°C a 23°C, enquanto as máximas chegam a 28°C a 30°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 22°C e máxima de 30°C, com ventos moderados e sol entre nuvens ao longo do dia.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram