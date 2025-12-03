Primeira lista de designados para o ano letivo de 2026 das EMEIs de Campo Grande é divulgada

Consulta deve ser feita por site e o prazo para efetivação que começou nesta terça-feira e segue até 12 de dezembro

Nesta terça-feira (03), foi divulgada a 1ª Lista de Designados para as EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) referentes ao ano letivo de 2026 em Campo Grande.

As famílias devem comparecer à unidade escolar indicada para confirmar a matrícula e garantir a vaga da criança na rede municipal.

O prazo para efetivação começou nesta terça-feira (3) e segue até 12 de dezembro de 2025. A consulta deve ser feita no site oficial da matrícula da Prefeitura: matricula.campogrande.ms.gov.br, onde está disponível a relação de alunos encaminhados e suas respectivas escolas.

O processo da matríula é gerenciado pela Semed (Secretaria Municipal de Educação). A Chefe do Centro Municipal de Matrículas da REME, Adriana Cedrão, reforça que, após identificar a escola designada, é indispensável que pais ou responsáveis compareçam presencialmente à unidade para confirmar a matrícula.

O atendimento nas EMEIs ocorre nos turnos da manhã, das 7h às 11h, e da tarde, das 13h às 16h30.

Ampliação de vagas e melhorias na rede municipal

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, destaca o empenho da gestão na ampliação da oferta educacional. Segundo ele, mais de 13 obras foram retomadas — algumas paralisadas há quase duas décadas — e já resultaram na criação de 6.600 novas vagas em apenas um ano e meio, com a construção de salas modulares e novas estruturas físicas.

Um dos diferenciais da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande é a presença contínua de professores nos dois turnos, do Grupo 1 ao Grupo 3 da Educação Infantil, fator que garante maior qualidade no atendimento.

“Para nós, educação é prioridade, sim, e nós vamos avançar”, afirma o secretário.

Matrículas e rematrículas da Reme 2026

O processo de matrícula da Reme para 2026 contempla cerca de 111 mil alunos, abrangendo a Educação Infantil, Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Rematrícula

Para estudantes que já integram a Reme:

Onde: Diretamente na escola em que o aluno está matriculado.

Como proceder: Os responsáveis devem confirmar a permanência e assinar o requerimento presencialmente.

Novos alunos e designados

Se o nome da criança consta na lista de designados, é necessário comparecer à escola indicada com os documentos obrigatórios. Para quem ainda não possui vaga, os canais da Central de Matrículas seguem disponíveis:

Site: matricula.campogrande.ms.gov.br

Telefone: 0800 615 1515

Atendimento presencial: Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h

Documentos necessários para matrícula

No momento da efetivação, é preciso apresentar:

Comprovante de residência atualizado

Certidão de nascimento e CPF do aluno

Documentos pessoais dos responsáveis legais

Acompanhamento

Após a realização da matrícula ou rematrícula, os responsáveis podem acompanhar a confirmação da vaga diretamente no portal da matrícula, acessando com os dados do aluno.

