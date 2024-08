Veja as interdições em Campo Grande a partir desta quinta-feira

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para as interdições que serão realizadas a partir desta quinta-feira (22). A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

22 a 27 de agosto

Evento: Marcha para Jesus;

Local: Avenida Professor Luís Alexandre entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo;

Horário: A partir das 20h do dia 22 até às 18h do dia 27.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram