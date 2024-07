Vai pegar estrada? Confira os trechos em obra na BR-163 nesta sexta-feira

Cerca de 10 trechos da BR-163 operam no modo pare-e-siga nesta sexta-feira (26), de acordo com a CCR MSVia, responsável pela via. Devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista, o tráfego é conduzido em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul. Todos os trechos são sinalizados.

A Concessionária lembra aos usuários que fiquem atentos para a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Pontos com desvio de tráfego

Bandeirantes – entre os kms 585 e 584;

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 845 e 840;

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 774 e 773;

Coxim – entre os kms 736 e 734;

Bandeirantes – entre os kms 565 e 564;

Dourados – entre os kms 271 e 267 e entre os kms 246 e 242;

Caarapó – no km 221;

Juti – no km 180, no km 177 e entre os kms 162 e 160;

Naviraí – entre os kms 150 e 149 e no km 140;

Itaquiraí – entre os kms 83 e 75;

Mundo Novo – no km 19 e no km 11.

