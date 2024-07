Conheça os sintomas da febre do Oropouche. Governo confirmou duas mortes pela doença no Brasil

Com a confirmação de duas mortes por febre Oropouche, no interior da Bahia, pelo Ministério da Saúde, na quinta-feira (25), muitas dúvidas surgiram sobre como a doença é transmitida, tendo em vista que, até então, não haviam relatos na literatura científica mundial sobre a ocorrência de mortes provocados pela doença. As vítimas eram mulheres, com menos de 30 anos de idade, sem comorbidades, que viviam no interior da Bahia. Elas apresentaram sintomas semelhantes ao de dengue grave.

A febre do Oropouche é uma doença viral transmitida principalmente pelo mosquito Culicoides paraensis, conhecido popularmente como maruim ou mosquito-pólvora. Os sintomas da febre do Oropouche são semelhantes aos da dengue e chikungunya, incluindo febre de início súbito, dor de cabeça, dor muscular e articular. Outros sintomas relatados são tontura, dor atrás dos olhos, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos.

Casos mais graves da febre do Oropouche podem levar a complicações como meningoencefalite, especialmente em pacientes imunocomprometidos. Há também relatos de manifestações hemorrágicas. Estudos indicam que até 60% dos pacientes podem sofrer recidiva dos sintomas, como febre, cefaleia e mialgia, após uma a duas semanas das manifestações iniciais.

A orientação para a população é procurar uma unidade de saúde ao observar os sintomas, já que não existe tratamento específico para a febre do Oropouche. A prevenção deve focar em evitar a exposição aos maruins e minimizar as picadas dos vetores. As medidas de prevenção incluem:

– Uso de roupas compridas e sapatos fechados;

– Limpeza de terrenos e locais de criação de animais;

– Recolhimento de folhas e frutos caídos;

– Instalação de telas de malha fina em portas e janelas.

Assim como para a dengue, é fundamental que a população adote medidas preventivas para reduzir o risco de infecção pela febre do Oropouche.

