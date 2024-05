Vacinação contra gripe acontece no shopping Três Lagoas neste sábado

Neste sábado(18) acontece vacinação contra a influenza/gripe na cidade de Três Lagoas. A ação acontece das 16h às 20h, ação no Shopping Três Lagoas, próximo à Praça de Alimentação. A vacina será oferecida para a população a partir dos 12 anos de idade.

O objetivo da vacinação no sábado é aumentar a cobertura vacinal contra a doença no município que está muito abaixo do esperado.

Além da vacinação durante a semana, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), a SMS também disponibiliza aos sábados um ponto de vacinação na Feira Turística Central, das 06h às 10h. Desde o dia 02 de maio, o imunizante foi liberado para toda a população acima de seis meses de idade. Mesmo com a ampliação, os números continuam baixos.

