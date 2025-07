Unidade de saúde é invadida e furtada durante a madrugada e atendimentos estão suspensos

A Unidade de Saúde da Família Doutor Mauro Rogério Wanderley, localizada na região do Parque Residencial Iracy Coelho, em Campo Grande, foi alvo de furto e vandalismo durante a madrugada desta segunda-feira (7). O posto, situado na Rua Santa Quitéria, amanheceu com as portas arrombadas, salas alagadas e diversos objetos levados por criminosos.

De acordo com informações preliminares, os ladrões entraram por um consultório médico, forçando a porta e acessando os demais setores da unidade. Foram furtados torneiras, panelas, um botijão de gás, lixeiras e outros utensílios de uso diário. Durante a ação, uma das torneiras foi quebrada, provocando vazamento de água e o alagamento de parte da estrutura.

Diante dos danos, os atendimentos à população foram suspensos, deixando moradores da região sem assistência médica nesta manhã.

A reportagem entrou em contato com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) que por meio de nota, informou que devido ao furto na unidade, o atendimento está temporariamente suspenso pela necessidade de interrupção do fluxo de água que abastece a unidade, uma vez que as torneiras da unidade foram furtadas.

O comunicado informa ainda que, até que o abastecimento seja retomado, as equipes estarão na unidade de saúde fazendo o acolhimento da população e orientando onde buscar atendimento. A nota finaliza afirmando que a Polícia Civil foi acionada e, nesta segunda-feira, será feito o levantamento de tudo o foi subtraído, tanto da unidade quanto de itens pessoais dos servidores.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou se o local possui câmeras de segurança que possam ajudar na identificação dos autores. Moradores da região pedem reforço na vigilância e medidas para garantir a segurança do posto, que atende diariamente dezenas de famílias do bairro.

