Ultrapassagem proibida causa grave acidente na BR-163 e mata caminhoneiro

Colisão entre carreta, caminhão e caminhonete interditou rodovia e deixou outro motorista gravemente ferido

Um caminhoneiro de 36 anos morreu em um grave acidente envolvendo uma carreta bitrem, um caminhão e uma caminhonete Ford Ranger na BR-163, em Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (12), no km 547 da rodovia, e teria sido provocada por uma ultrapassagem em faixa contínua.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete, de 53 anos, relatou que seguia no sentido Campo Grande-Coxim quando foi ultrapassado pela carreta bitrem, que também passou por outro veículo na faixa contínua. Durante a manobra, a carreta colidiu contra um caminhão que vinha no sentido oposto, Norte-Sul da BR-163.

Com o impacto, os motoristas da carreta e do caminhão ficaram presos às ferragens. Equipes da CCR MSVia foram acionadas para prestar socorro. O condutor da carreta, de 67 anos, foi encaminhado para um hospital em Bandeirantes e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para Campo Grande. O caminhoneiro do outro veículo não resistiu e morreu no local.

O motorista da caminhonete e o passageiro, de 51 anos, saíram ilesos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência, que foi registrada como morte a esclarecer.

Após o acidente, a BR-163 precisou ser interditada, causando congestionamento na região.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram