Carreta do MS transportando milho é apreendida com cinco mil cigarros eletrônicos e 500 celulares

Produtos contrabandeados estavam escondidos por uma lona no compartimento de carga do caminhão

Na manhã da última quarta (12), foram apreendidos 5 mil dispositivos popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos, além de 500 smartphones escondidos em uma carga dem milho que vinha do MS.

A apreensão realizada pela polícia Rodoviária Federal (PRF), em atuação conjunta com a Receita Federal ocorreu em Guaíra e o condutor da carreta que transportava o milho para Santa Catarina foi abordado na BR-163 pelos fiscais.

Ao realizarem a fiscalização na carga, as equipes localizaram sob a carga de milho e ocultos pela lona da carreta, as caixas em que eram transportadas os celulares e dispositivos eletrônicos.

O motorista foi detido e conduzido à polícia judiciária para o registro do crime de contrabando pelo transporte dos cigarros eletrônicos e também do crime de descaminho, pelos celulares.

