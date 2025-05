UFGD inaugura Restaurante Universitário após obras de ampliação do local na próxima segunda-feira

Na segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 10h, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizará a inauguração da ampliação do Restaurante Universitário (RU), localizado na Unidade 2 (Cidade Universitária).

A obra, que havia sido paralisada em 2017, foi finalmente concluída, resultando em melhorias significativas na estrutura física do RU. Com a ampliação, o restaurante passa a ter capacidade para atender até 655 pessoas simultaneamente — quase o dobro da capacidade anterior, que era de 350 lugares. Essa expansão permite acomodar adequadamente a demanda diária de aproximadamente 1.800 refeições, distribuídas entre almoço e jantar.

Entre as melhorias estruturais realizadas estão a ampliação e finalização dos banheiros, instalação de cisterna para reserva de água, estrutura de combate a incêndio, vedação entre telhados, reforma e melhorias nos telhados, instalação de telas para evitar a entrada de insetos, construção de guichê de vendas, pintura e impermeabilização do piso. Também foram realizadas a reforma da rede elétrica, viabilizando a futura instalação de aparelhos de ar-condicionado, além da implantação de itens de acessibilidade como piso tátil, totem informativo, portas de vidro e entrada ampla.

A nova ala do prédio foi essencial para a adequação do espaço às exigências legais, possibilitando a obtenção do alvará de funcionamento e do Habite-se junto à prefeitura, bem como a regularização do sistema de combate a incêndio junto ao Corpo de Bombeiros.

Com investimento total de R$ 957.642,93, provenientes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), a obra teve prazo de execução de 384 dias.

De acordo com o pró-reitor de assuntos Comunitários e Estudantis (PROAE) da UFGD, Fabiano Coelho, a ampliação do Restaurante Universitário representa uma conquista significativa para a comunidade acadêmica da UFGD, não apenas pelo aumento da capacidade de atendimento, mas também pela melhoria das condições de segurança, acessibilidade e conforto para estudantes, servidores e demais usuários.

“A iniciativa integra um conjunto de ações da UFGD na PROAE voltadas à permanência e diplomação dos estudantes. Em 2025, ampliamos as formas de acesso ao PERFIL PROAE, agilizando a entrada de estudantes de graduação e pós-graduação nos programas de assistência estudantil. Além disso, desde 22 de abril, o subsídio para alimentação no RU foi aumentado, resultando em significativa redução do valor pago pelos estudantes”, elencou o pró-reitor.

Desde 22 de abril, os valores das refeições são os seguintes: Estudantes de Graduação (não perfil PROAE), R$ 2,90; Estudantes de Pós-graduação (não perfil PROAE), R$ 3,90; Estudantes com perfil PROAE (graduação e pós), R$ 1,00; Estudantes indígenas, quilombolas, de curso em alternância e PARFOR, gratuito; servidores e visitantes, R$ 16,99 (valor integral).

Com informações da UFGD.

