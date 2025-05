Inscrições para o Bolsa Técnico do Governo de MS estão abertas e seguem até 5 de maio

Estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Técnico 2025/2026 do Governo de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Neste ano, pela primeira vez, o processo de inscrição para técnicos ocorre de forma separada daquele destinado aos atletas.

As inscrições para o Bolsa Atleta foram encerradas na última quinta-feira (17) e agora é a vez dos profissionais técnicos se candidatarem ao benefício. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do programa (www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br) e estarão disponíveis até 5 de maio.

O Bolsa Técnico contempla duas categorias: a categoria Técnico I, que oferece bolsa mensal no valor de R$ 1.046,20; e a categoria Técnico II, com valor mensal de R$ 1.569,30. Existe ainda uma subdivisão dentro da categoria Técnico II, voltada especificamente a técnicos que acompanham atletas participantes dos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos. Nesses casos, o valor mensal da bolsa é de R$ 3.138,60.

Para concorrer, é necessário que o profissional tenha no mínimo 18 anos de idade, registro ativo no Cref (Conselho Regional de Educação Física), vínculo comprovado como representante técnico de Mato Grosso do Sul, pelo menos três anos de atuação profissional na área e experiência em competições esportivas de abrangência nacional ou internacional.

O processo de inscrição exige que o técnico crie uma conta no sistema do programa, preencha seus dados pessoais e esportivos, e informe o nome e o CPF dos atletas com os quais trabalha. A pontuação dos candidatos será atribuída com base no desempenho dos respectivos atletas. É fundamental revisar cuidadosamente todas as informações antes do envio, evitando inconsistências que possam comprometer a inscrição. O processo deve ser concluído dentro do prazo estabelecido e, após o encerramento, os candidatos deverão aguardar a divulgação oficial dos resultados.

De acordo com o diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca, uma das principais novidades do edital de 2025 está na reformulação do processo de inscrição. Segundo ele, a nova metodologia tornou o procedimento mais dinâmico e eficiente.

“No novo sistema, a inscrição dos técnicos ficou mais ágil e eficiente. Antes, eles precisavam inserir os dados dos atletas sem saber se já estavam inscritos no programa Bolsa Atleta. Agora, os atletas se inscreveram primeiro e, somente após o encerramento desse período, iniciou-se o processo de inscrição dos técnicos. Com isso, o sistema já identifica os atletas cadastrados, permitindo que os técnicos apenas complementem as informações necessárias. Essa mudança torna o processo mais rápido e prático”, explica Leandro.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3316-9198. Clique aqui para acessar o edital completo.

Com informações da Agência de Notícias de MS.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.