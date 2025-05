UFGD abre vestibular para pessoas a partir de 60 anos

O vestibular é totalmente gratuito e irá permitir o ingresso em 167 vagas em diversos cursos

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Vestibular 60+ (PSV60+ 2025), voltado exclusivamente para pessoas com 60 anos ou mais. Estão sendo ofertadas 167 vagas em diversos cursos de graduação com ingresso no segundo semestre letivo de 2025.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de maio, exclusivamente pela internet, no site:https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/60mais/2025.

Este vestibular é totalmente gratuito, assim como não é cobrada nenhuma taxa de matrícula ou mensalidade nos cursos de graduação da UFGD.

A seleção será feita em uma única fase, por meio de uma Prova de Redação em Língua Portuguesa, com valor de 0 a 10 pontos. A prova será aplicada no dia 1º de junho de 2025, e deverá ser feita à mão, com caneta esferográfica de tinta azul escura ou preta (não apagável), fabricada em material transparente. A folha de redação não poderá conter assinatura, rubrica ou qualquer marca de identificação, sob pena de anulação.

O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 16 de junho de 2025. As matrículas das pessoas aprovadas ocorrerão a partir do dia 30/06, e as aulas devem iniciar em agosto.

As vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos: Administração, Agronomia, Artes Cênicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Computação, Engenharia de Energia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Letras, Letras Libras, Licenciatura em Educação do Campo, Matemática, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Tecnologia em Escrita Criativa e Zootecnia.

Com informações da UFGD.

