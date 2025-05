Projeto MS Pedalando para o Futuro está cm matrículas abertas em Sidrolândia

Crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos podem se inscrever no projeto MS Pedalando para o Futuro em Sidrolândia. As matrículas estão abertas e todos dessa faixa etária são convidados a participar.

O projeto é viabilizado pela Fundesporte em parceria com o SESC/MS, e oferece aulas gratuitas de ciclismo com turmas em diferentes horários para facilitar a participação das famílias e estudantes.

Além de ensinar técnicas de ciclismo, o projeto estimula:

Desenvolvimento físico

Convivência social

Hábitos de vida saudáveis

Horários disponíveis:

Segunda e Quarta-feira

Matutino: das 08h às 09h

Vespertino: das 14h às 15h

Terça e Quinta-feira

Matutino: das 08h às 09h

Vespertino: das 14h às 15h

Onde se inscrever?

As matrículas devem ser feitas presencialmente na SEJEL que fica localizada na Rua Trajano Roberto Ferreira, nº 345 – Bairro São Bento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.