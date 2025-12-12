Trecho da Av. Afonso Pena ficará interditado no domingo para Corrida do Natal; veja como fica

Neste domingo (14) acontecerá a 4ª edição da Corrida do Natal em Campo Grande. Com largada marcada para as 6h30, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, o percurso passará pela principal Avenida da Capital, a Afonso Pena. Com isso, condutores precisam ficar atentos já que um trecho da Avenida será fechado, no sentido Parque dos Poderes, entre a 13 de Junho e a Av. Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em frente ao Shopping Campo Grande.

Conforme a organização, os corredores sairão da praça até a Rua Maracaju, passarão pela Rua 25 de Dezembro e Barão do Rio Branco, para então acessar a Afonso Pena. O retorno para a região central será pela Avenida Ricardo Brandão, passando pelas ruas Joaquim Murtinho e 13 de Junho, totalizando um percurso de sete quilômetros.

Conforme a passagem dos atletas, as vias vão sendo liberadas para a passagem de veículos. Condutores que precisam seguir sentido Parque dos Poderes têm como opções as ruas paralelas da Avenida Afonso Pena, como a Rua Antônio Maria Coelho e a Avenida Mato Grosso, e Avenida Ricardo Brandão.

A prova tem premiação para os cinco primeiros colocados da classificação geral (masculino e feminino), além de troféus para os três primeiros de cada faixa etária (16 a 24 anos, 25 a 29, até 70+), e tem um tempo limite de 80 minutos para ser concluída.

