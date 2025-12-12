Humap-UFMS realiza mutirão do “Dia E” neste sábado com mais de 260 procedimentos para reduzir filas do SUS em Campo Grande

O Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), em Campo Grande, promove neste sábado (13) um grande mutirão de atendimentos pelo programa “Dia E – Ebserh em Ação”, iniciativa nacional do Ministério da Saúde voltada à redução das filas de consultas, exames e cirurgias especializadas do SUS. Ao todo, mais de 260 procedimentos estão programados apenas na Capital.

A mobilização marca a última edição de 2025 da ação, considerada o maior mutirão de saúde pública do país. A iniciativa ocorre simultaneamente nos 45 hospitais universitários federais da Rede Ebserh e já contabiliza mais de 52 mil atendimentos no ano, entre exames, consultas e procedimentos cirúrgicos.

No Humap-UFMS, estão agendados 226 exames, sendo 60 espirometrias, 60 tomografias, 60 ultrassonografias, 16 procedimentos de radiointervenção e 30 ecocardiogramas. O hospital também programou 27 cirurgias, incluindo:

• 7 hemorroidectomias

• 10 hernioplastias

• 10 laqueaduras tubárias

Para muitos pacientes, o mutirão representa o fim de uma espera prolongada por atendimento.

Segundo a Ebserh, o objetivo do “Dia E” é ampliar o acesso da população aos serviços especializados e desafogar as filas represadas do SUS, sobretudo em áreas de maior demanda. Em Mato Grosso do Sul, o mutirão reforça a importância do Humap como hospital de referência no atendimento de média e alta complexidade.

A expectativa é de que a mobilização contribua para acelerar o ritmo de atendimentos no estado e garantir respostas mais rápidas às necessidades dos pacientes.

Serviço

Mutirão “Dia E – Ebserh em Ação”

Local: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), Campo Grande

Data: Sábado, 13 de dezembro

Atendimentos: Cirurgias e exames previamente agendados pelo SUS

