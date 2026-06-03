Transporte coletivo terá operação especial durante o feriado de Corpus Christi em Campo Grande

Ônibus circularão com horários diferenciados nos dias 4 e 5 de junho, com monitoramento reforçado e veículos de reserva nos terminais

Durante o feriado de Corpus Christi, o transporte coletivo terá alterações no horário de funcionamento entre os dias 4 e 5 de junho, segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), em Campo Grande.

Pensando no aumento da circulação de passageiros, a agência organizou uma operação especial, com mudanças nos horários das linhas e monitoramento reforçado nos terminais.

Na quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, todas as linhas irão operar com os mesmos horários praticados aos sábados. Na prática, isso significa que os ônibus circularão com a programação normalmente utilizada nos fins de semana.

Já na sexta-feira (5), o sistema funcionará em operação especial, com redução da frota em razão da diminuição do fluxo de passageiros esperada para o ponto facultativo. As linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424, que atendem regiões industriais, manterão operação específica para garantir o deslocamento dos trabalhadores que estarão em atividade.

Para atender a eventuais aumentos na demanda, quatro veículos ficarão de prontidão nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone, das 5h às 19h. Dois desses veículos já fazem parte da operação diária, e outros dois serão disponibilizados exclusivamente para o período do feriado.

O Consórcio Guaicurus e a Agetran acompanharão a movimentação de passageiros em tempo real e poderão realizar ajustes na operação, com ampliação da oferta de ônibus sempre que houver necessidade.

A orientação é que os usuários programem seus deslocamentos com antecedência e consultem os horários das linhas antes de sair de casa.

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