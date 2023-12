Trabalhadores reivindicam garantias de horas extras e paralisam os serviços

Aproximadamente 3.500 funcionários da Enesa Engenharia S/A, realizaram o movimento de paralisação das atividades para reivindicar garantias de horas extras devido ao decreto municipal facultativo de Corpus Cristhi, apresentado pela prefeitura municipal de Ribas do Rio Pardo. Os trabalhadores ficaram nos dias 7, 8 e 9 parados em manifesto contra as propostas apresentadas pela empresa.

“A grande parte dos funcionários são nordestinos e eles seguem religiosamente ao catolicismo. Ao saberem que iriam trabalhar nos dias de Corpus Cristhi, pediram 100% de hora extra, mas a empresa negou, mas apresentou o pagamento no valor de 50%, o que gerou bastante atrito”, relatou o presidente da Sinticopms (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins de Mato Grosso do Sul), Walter Vieira a reportagem do Portal O Estado Online.

Apesar desse atrito sobre o Corpus Christi comemorado pela Igreja Católica, a empresa tentou dialogar com os funcionários, apresentando uma proposta de aumento salarial. A base de proventos da Enesa Engenharia S/A é de R$ 2.600 os trabalhadores apresentaram sua visão, equiparando valores salariais de outra empresa do mesmo ramo de R$ 3.300, o que acabou gerando outra discussão. “Entramos a frente das discussões, até porque os funcionários pediram um aumento de 700 reais, mas empresa apresentou a sua contra-proposta de $500. Eles não aceitaram e isso acabou gerando uma grande bola de neve. Após isso, tentamos retornar o dialogo e conseguimos solucionar os problemas, mas a empresa voltou a negar e tudo que conseguimos avançar com os trabalhadores, voltaram a estaca zero, relatou o presidente do Sinticopms.

Walter ainda relatou que está pronto para voltar a conversar com os trabalhadores e encerrar de vez a paralisação. Temos um grande problema, tem uma liminar correndo que nos afastou das negociações e isso prejudicou o andamento das conversas. Caindo essa limitar ainda hoje, retornaremos a conversar já no período da tarde com os funcionários e tentar encerrar de vez esse atrito”, comentou.

