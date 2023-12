Confira a coluna “Conectado”

Sinal Verde

União Brasil já recebeu aval de Lula para trocar o comando do Ministério do Turismo. A atual ministra, Daniela Carneiro (RJ), é considerada distante da bancada e move, com outros cinco deputados do Rio, processo para mudar de partido sem perder o mandato. O objetivo é migrar para o Republicanos de seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, que apoiou Lula na Baixada Fluminense. Ela deve ser substituída pelo deputado federal Celso Sabino (PA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A mudança, que deve ocorrer a partir desta terça-feira (13), terá de ser seguida por votos a favor do governo. A mensagem foi passada ao senador Davi Alcolumbre (AP), ao presidente do UB, Luciano Bivar (PB), e ao líder da legenda na Câmara, Elmar Nascimento (BA).

Sinal Verde 1

A mudança é uma tentativa de conter o “fogo amigo” da base governista, em relação às 21 medidas provisórias já editadas pelo governo. Levantamento do “Estadão/Broadcast” mostra que o PT, de Lula, e mais quatro aliados: Rede, União Brasil, PSOL e PDT propuseram, proporcionalmente ao número de deputados e senadores que cada partido tem, mais alterações em textos enviados pelo presidente do que o PL, de Jair Bolsonaro. Em média, o PL apresentou 2,59 propostas de alteração por congressista. Entre os partidos da base, a média foi bem superior: 28,50 na Rede, 3,40 no União Brasil, 3,15 no PSOL, 3,14 no PT e 2,71 no PDT.

Democracia

Líderes partidários minimizaram esse cenário. “O PT tem uma tradição democrática muito forte, de divergências internas, mas, ao mesmo tempo, de muita unidade após as decisões coletivas. Assim funciona a bancada”, afirmou Zeca Dirceu (PTPR), líder do partido, na Câmara. Analistas, no entanto, disseram que os números são um indício da falta de articulação política do governo. “Fica evidente que o governo está sem coordenação no Congresso”, explicou Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP).

Interlocução

O presidente nacional do União Brasi, Luciano Bivar, defende a troca. “O Planalto sabe que o Sabino é o nome da nossa preferência, goza de grande prestígio junto à bancada, tem boa interlocução com todos os líderes partidários e condições de fazer um belo trabalho, tanto no ministério quanto na articulação com os nossos quadros, trazendo apoios”, afirmou. Mas, segundo ele, “a bola e a caneta estão com o governo”. Já o marido da atual ministra, Waguinho, que rompeu com Bivar, disse que a mudança não é a solução: “Voto é resultado do pagamento de emendas. Colocar o Sabino não vai resolver problema nenhum”.

Golpe

Novos indicativos de que havia, no governo Jair Bolsonaro, um plano de golpe de Estado vieram à tona na quarta-feira (7). O tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do então presidente, tinha, em seu celular, a minuta de um decreto e alguns estudos que, segundo inquérito que tramita no Supremo, serviriam para respaldar uma empreitada golpista, revelou a jornalista Malu Gaspar, do jornal “O Globo”.

Golpe 1

Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro será um dos primeiros a serem ouvidos, pela CPMI dos atos golpistas. Segundo a relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o interesse em ouvi-lo cresceu ainda mais após a Polícia Federal descobrir, no celular do militar, a minuta de uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de estudos para um eventual golpe. Embora Cid tenha ficado calado em depoimento à PF sobre os documentos, seus advogados dizem que ele vai se explicar quando tiver acesso aos autos. Preso em um quartel e cada dia mais enrolado pelas investigações da PF, Mauro Cid tem recebido apoio financeiro, psicológico e religioso do Exército.

Avaliação

… E a PF terminou a avaliação das joias apreendidas pela Receita, destinadas a Michelle Bolsonaro. Segundo os peritos, o conjunto vale R$ 5,1 milhões. Um sargento foi ao aeroporto de Guarulhos para, com um ofício assinado por Mauro Cid, tentar reaver as joias antes que Jair Bolsonaro viajasse para os EUA, em dezembro do ano passado.

Inflação

….E o presidente Lula comemorou a inflação de maio. Nas redes sociais, o presidente disse que a população sentirá o resultado “no dia a dia”. “É a vida melhorando”, escreveu o petista. Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, citou a desaceleração da inflação e o PIB, que cresceu 1,9% no 1º trimestre. “Estamos criando as condições para a retomada do crescimento da economia”, disse a ministra.

Corte

A desaceleração no IPCA de maio contribui para aumentar as pressões lançadas pelo governo contra o Banco Central (BC), pela redução dos juros. Além disso, reforçou as expectativas também dos economistas de mercado de que a autoridade monetária poderá iniciar um ciclo de corte da Selic no Brasil, no segundo semestre. No entanto, alguns fatores ainda precisam ser observados e podem pesar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) durante as próximas reuniões de política monetária.

Marco temporal

Após o Dia dos Namorados, na quarta-feira (14), o STF deverá retomar o julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, parado desde 2021. A regra, defendida pelo agronegócio e criticada por indígenas, condiciona a demarcação à ocupação da terra em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. O julgamento da legalidade do marco temporal para demarcação de terras indígenas voltou a ser suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa semana, o ministro André Mendonça pediu vista e o caso deverá ser devolvido para julgamento em até 90 dias.

Por Bosco Martins.

