TJMS promove caminhada para celebrar o Dia Nacional da Adoção

Evento gratuito “Entre Passos e Histórias: Nasce uma Família” busca incentivar a cultura da adoção, fortalecer vínculos familiares e conscientizar a população sobre a importância do acolhimento

O evento “Entre passos e histórias: nasce uma família” convida munícipes a participarem da caminhada em alusão ao Dia Nacional da Adoção, no domingo (24), em Campo Grande.

A iniciativa do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da convivência familiar, além de incentivar a adoção e fortalecer a cultura do acolhimento.

O evento gratuito é aberto ao público e convida famílias, crianças e toda a sociedade a participarem de um momento de mobilização, saúde e cidadania.

Com o tema “Entre passos e histórias: nasce uma família”, a ação busca ampliar o debate sobre a adoção e fortalecer os laços de convivência familiar. A concentração começa às 7h30, em frente ao Bioparque Pantanal, com saída prevista para as 8h.

O percurso seguirá pela Avenida Afonso Pena até a região do Parque dos Poderes, com chegada ao Malolo, situado na Avenida do Poeta, nº 544, esquina com a Rua Imbé, no bairro Chácara Cachoeira. Ao todo, o trajeto terá aproximadamente 2,7 quilômetros.

Cabe ressaltar que a proposta é incentivar a participação, sem caráter competitivo. Por meio da caminhada, o objetivo é estimular o diálogo da população sobre o tema da adoção.

Doações

Durante a ação, os participantes também poderão contribuir voluntariamente com a doação de leite em pó ou fraldas, que serão destinados a instituições que atuam no acolhimento de crianças.

A organização orienta os participantes a utilizarem roupas leves, calçados adequados, manterem-se hidratados e seguirem as recomendações de segurança ao longo do trajeto.

A caminhada em prol da adoção é mais uma ação do Poder Judiciário sul-mato-grossense, por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude, voltada à promoção dos direitos da criança e do adolescente e ao incentivo à construção de vínculos familiares e à transformação de histórias por meio da adoção.

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