Arena Park, troca de figurinhas e Campanha do Agasalho acontecem em shopping de Campo Grande

Atividades acontecem em diversos locais do estebelcimento e interessados devem se atentar as regras de cada atração e aos sorteios

Neste mês, várias ações, brincadeiras e sorteios são realizados no Shopping Campo Grande para diveros públicos. O espaço Arena Park, sorteio de carro e camapnha do agasalho são algumas delas.

A Arena Park é um espaço localizado na Praça de Eventos é um universo gigantesco de experiências interativas. Na atração os Escorregadores de Outro Mundo, terá brinquedos temáticos que convida o público a viajar por um show de luzes nos tobogãs iluminados.

Já as Torres Elásticas são aqueles brinquedo que dão um ‘frio na barriga’ e para os menores, o convite é mergulhar em uma piscina gigante de bolinhas e explorar casinhas temáticas repletas de brinquedos incríveis, como: minicozinhas para futuros chefs, blocos de montar para grandes construtores, brinquedos para histórias de herói ou princesa, um painel sensorial para estimular a criatividade dos pequenos.

A atração é destinada a crianças até 13 anos. Menores de 4 anos devem participar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais são convidadas de honra e, para uma experiência segura e completa, devem estar acompanhadas por um responsável. Para este público, o valor do ingresso tem desconto de 50% mediante comprovação.

Valores: 40min + Livro: R$65,99/ 60min + Livro: R$79,99/ Após 60 minutos é cobrado R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.

40min + E-book: R$59,99/ 60min + E-book: R$75,99/ Após 60 minutos é cobrado R$5,00 para cada 5 minutos adicionais.

Troca de Figurinhas Copa do Mundo

Com um ponto de troca de figurinhas, o Shopping Campo Grande em parceria com a Visa e Banco do Brasil, entra em campo uma ação especial de troca de figurinhas do álbum oficial do evento.

A iniciativa faz conexão direta com a Promoção “Torcida BB Colecione Momentooos”, de Visa e Banco do Brasil, criada pela VML Brasil, e que celebra a jornada do torcedor e os momentos de união em torno do Mundial. Voltada aos clientes que utilizam seus cartões BB Visa, a promoção teve uma primeira fase com foco em pacotes de viagem para a Copa do Mundo da FIFA 2026™ que levarão 28 clientes com acompanhantes para jogos em diversas fases do campeonato (incluindo final e semifinal), e segue até 31 de julho com uma segunda fase* oferecendo prêmios de até R$ 300 mil.

O espaço está localizado no 2° piso. Já para quem busca novas figurinhas, a Livraria Leitura, também no 2° piso, conta com ponto de venda de figurinhas com valor de custo de R$ 1 real cada.

Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2026, promovida pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com a Associação dos Lojistas do Shopping Campo Grande, tem o intuito de arrecadar cobertores, roupas e calçados para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa pretende amparar famílias em todas as regiões da Capital. O ponto oficial de arrecadação está localizado próximo ao balcão do SAC (em frente à Renner). Serão aceitas roupas e calçados novos ou usados, desde que estejam limpos e em bom estado de conservação.

Sorteio carro GWM Ora 03 BEV58 zero km

No Mês das Mães, Também é realizado o sorteio de um carro GWM Ora 03 BEV58 zero km avaliado em R$ 169 mil. O veículo moderno, 100% elétrico e com bancos de couro ecológico pode estacionar na garagem da sua mamãe graças à parceria do Shopping Campo Grande, GWM, Grupo Bamaq e Coca Cola e só quem é Cliente Estrela pode concorrer.

Cliente 3 Estrelas: 10 números da Sorte

Cliente 2 Estrelas: 5 números da Sorte

Cliente 1 Estrela : 1 número da Sorte

Confira como Participar:

Acesse o app do Shopping Campo Grande. Envie uma nota de compras entre 28/04/2026 a 31/05/2026. Clique na aba “BENEFÍCIOS”. Ative o benefício do sorteio para concorrer!

Período de participação: 28/04/2026 a 31/05/2026.

Sorteio: acontece em 13/06/2026 pela Loteria Federal, com resultado divulgado em até 10 dias nas redes sociais, e-mails cadastrados e no site.

Números da sorte Coca-Cola

Nesta ação, Cada Nota Fiscal com Coca-Cola Original ou Sem Açúcar válida dá direito a 1 número adicional.Válido 1 número extra por Nota, limitado a 10 por cliente. O cliente deve enviar a nota pelo app para pontuar.

Compre, Doe e Ganhe FARM

Outra ação para a população envolve a loja Farm. Em maio, clientes cadastrados no Clube de Benefícios podem trocar suas notas e doar alimentos que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade e podem ganhar uma bolsa exclusiva FARM Rio ETC

Cliente 3 Estrelas: Envie apenas 1 nota fiscal de qualquer valor + 2 kg de alimento não perecível.

Cliente 2 Estrelas: Envie R$ 450 em notas fiscais + 2 kg de alimento não perecível.

Cliente 1 Estrela: Envie R$ 650 em notas fiscais + 2 kg de alimento não perecível.

Confira como participar:

Acesse o app do Shopping Campo Grande.

Clique na aba “BENEFÍCIOS”.

Ative o benefício do “Compre, Doe e Ganhe” para participar!

Envie notas de compras realizadas entre 28/04/2026 a 31/05/2026.

ATENÇÃO: Promoção válida enquanto durarem os estoques.

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