TJMS elege administração para o biênio 2025/2026

Na sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira (16) foram eleitos, por aclamação, os desembargadores que comandarão o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul no biênio 2025/2026. A presidência do Tribunal de Justiça de MS será conduzida pelo Des. Sideni Soncini Pimental; o desembargador Vladimir Abreu da Silva assumirá a Vice-Presidência; e o Des. Ruy Celso Barbosa Florence responderá pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Durante a sessão, em nome dos eleitos, o Des. Sideni Soncini Pimentel agradeceu a oportunidade e a confiança depositada pelos pares do Tribunal Pleno para que a nova administração possa, no biênio seguinte, enfrentar o dia a dia da administração de um Tribunal tão exitoso, tão conceituado, como é o de Mato Grosso Sul.

“O principal compromisso que assumimos é com a prestação do nosso serviço, que é realmente o nosso fim para com a sociedade, a prestação da jurisdição, procurando sempre melhorar a cada dia, de modo a sempre prestar um serviço de excelência”.

Em nome da atual administração, o presidente Sérgio Fernandes Martins parabenizou a nova gestão eleita, com a certeza de que o Tribunal de Justiça terá à frente uma trinca de homens capacitados que dedicam-se verdadeiramente à magistratura.

Conheça – Natural de Jales/SP, Sideni Soncini Pimentel ingressou na magistratura estadual como juiz substituto na comarca de Porto Murtinho, em 1981, sendo removido, no mesmo ano, para a comarca de Coxim.

Em 1983 foi promovido, por merecimento, como juiz de Direito, para a 2ª Vara Cível da comarca de Aquidauana (segunda entrância). Em 1985 foi removido, a pedido, para a 2ª Vara da comarca de Cassilândia.

Em 1987 foi promovido, por merecimento, para a 7ª Vara Criminal da comarca de Campo Grande, (entrância especial). Em 1990 foi removido, a pedido, para a 12ª Vara da mesma comarca, que passou a ser denominada 7ª Vara Cível, conforme Resolução nº 221/94.

Em julho de 2008 foi promovido, por antiguidade, ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no biênio 2021/2022.

Natural de Bauru/SP, Vladimir Abreu da Silva ingressou na magistratura estadual como juiz substituto na comarca de Campo Grande, em fevereiro de 1986. No mesmo ano foi promovido, por antiguidade, para o cargo de juiz de Direito de primeira entrância da comarca de Miranda.

Em 1988 foi promovido, por merecimento, para a 1ª Vara da comarca de Jardim (segunda entrância). Em 1995 foi promovido, por merecimento, para a 2ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da comarca Campo Grande, entrância especial. Em 2007 foi removido, por permuta, para o cargo de juiz auxiliar da capital.

Foi designado como juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça para o biênio 2005/2006 e juiz auxiliar da Presidência do Tribunal no biênio 2007/2008. Em julho de 2008 foi promovido, por merecimento, ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Natural de Aguaí/SP, Ruy Celso Barbosa Florence ingressou na magistratura estadual em 1986 na comarca de Bonito. Foi promovido, por merecimento para a 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Paranaíba (segunda entrância) em 1988.

Em 1990 foi removido, a pedido, para a 1ª Vara Cível da comarca de Aquidauana. Em 1996 foi promovido, por merecimento, para a 4ª Vara de Família de Campo Grande (entrância especial). Em 2007 foi removido, por permuta, para a Vara de Execução Fiscal Estadual de Campo Grande.

Foi juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul nos biênios 2001/2002 e 2009/2010.Mestre e doutor em Direito das Relações Sociais, foi juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 2011, até tomar posse como Desembargador no dia 18 de maio daquele ano.

