Gratuito! Prefeitura oferece curso de Marketing Digital e outras quatro áreas

Estão abertas as inscrições para cursos livres, que serão ministrados entre os dias 21 e 25 de outubro, oferecidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. A iniciativa visa capacitar os jovens, oferecendo-lhes habilidades essenciais para a inserção e crescimento no mercado de trabalho. As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever pelo link.

No curso de Fundamentos do Marketing Digital os temas abordados serão: Estratégia de Conteúdo; Publicidade Paga; Estratégias de Mídias Sociais; Análise de Dados e Métricas e dinâmicas sobre o tema. Já no curso de Logística – Gestão de Estoque e Transporte, os alunos terão a oportunidade de aprender sobre distribuição física, centro de distribuição, armazenamento de produtos, modais de transporte, gerenciamento de frota, conferência, expedição e roteirização e planejamento.

Os jovens ainda terão a oportunidade de aprender os cursos de Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelhas e Higiene e Manipulação de Alimentos. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3314-3577.

Manicure e Pedicure

De 21 a 25 de outubro;

Horário: 8h às 11h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Design de Sobrancelhas

De 21 a 23 de outubro;

Horário: 8h às 11h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Higiene e Manipulação de Alimentos

De 21 a 23 de outubro;

Horário: 13h30 às 17h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Logística – Gestão de Estoque e Transporte

De 21 a 25 de outubro;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv);

Fundamentos do Marketing Digital

De 21 a 25 de outubro;

Horário: 18h30 às 21h30;

Local: Av. Rachid Neder, 760, Monte Castelo (Parktec).

