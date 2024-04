Terreno e projeto do Hospital Municipal serão apresentados na próxima semana

Unidade contará com 188 leitos de internação, 20 de CTI e uma UTI neonatal

Sete meses depois de anunciar a construção do primeiro Complexo Hospitalar e de Diagnóstico Municipal de Campo Grande, a prefeita Adriane Lopes revelou ontem (19), em entrevista ao Programa Tribuna Livre que já tem o local definido onde será realizada a construção e o projeto atualizado com todas as modificações necessárias.

Adriane afirmou que o projeto está finalizado e A área já foi escolhida pela equipe. Vale lembrar, que desde o ano passado, o Jornal O Estado está acompanhando o desenrolar das tratativas para a construção e inicialmente, o município tinha três opções de terrenos para a obra, mas uma que era próxima ao Aeroporto Internacional da Capital foi descartada.

“Em breve deve ser anunciado para a população o local onde ficou definido. Esse hospital vai receber pacientes das 10 Unidades Básicas de Saúde.

Em entrevista ao Jornal O Estado, a secretária municipal de Saúde de Campo Grande, a médica Rosana Leite, afirmou que já conhece o projeto do novo hospital e em breve a prefeita deve anunciar a construção. Inicialmente, estavam previstos 250 leitos, contudo, o número foi reduzido.

“Ao todo serão 188 leitos, mais 20 leitos de CTI divididos entre 10 para adultos e 10 para crianças, além da UTI neonatal”, afirmou Rosana.

O jornal O Estado procurou a vereadora Luiza Ribeiro do PT, ela é umas parlamentares à frente da Comissão criada para acompanhar o projeto. A vereadora afirmou que os vereadores não foram informações sobre a escolha do terreno e tão pouco sobre a finalização dos estudos.

“A Prefeita não valoriza o Poder Legislativo. Governa de forma autoritária. Não compreende e nem aceita a democracia de repartição dos poderes. Não considera o Poder Legislativo e não cumpre as decisões judiciais. Não observa as determinações do Tribunal de Contas do Estado”, disse a vereadora após o assunto repercutir.

Luiza Ribeiro continua dizendo que a escolha não foi comunicado à Câmara Municipal. “Convidamos a Prefeita e o então Secretário de Saúde para Audiência Pública, mas ambos não vieram e nem justificaram a ausência. A Câmara Formou uma Comissão Especial para Acompanhamento da da Construção do Hospital, constituída de 11 vereadores, mas a Prefeita nunca atendeu a Comissão Parlamentar Especial”, finaliza.

Conforme a prefeitura, serão investidos R$ 200 milhões, em uma parceria público privada. A prefeita Adriane Lopes (PP), disse que a implementação do Hospital Municipal visa ampliar a oferta de serviços e absorver a demanda por exames de diagnóstico e cirurgia.

“Há 1 ano e meio a nossa equipe técnica da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), tendo o suporte do Ministério da Saúde, vem estudando a necessidade da criação desta unidade, diante do aumento na demanda, sobretudo de procedimentos eletivos e exames, impulsionada pela pandemia de Covid-19. Com esta nova unidade em funcionamento, dobraremos a nossa capacidade de atendimento e assegurar à população uma assistência mais célere e de melhor qualidade”, comenta.

O complexo reunirá em um só local o atendimento especializado e de diagnóstico, tendo a oferta de procedimentos de cirurgia geral, como hérnia, vesícula, oftalmologia, ortopedia e pediatria, além de exames de ressonância, tomografia, ultrassom, colonoscopia, endoscopias, entre outros. A expectativa é de que a unidade consiga atender os pacientes regulados nas Unidades de Saúde e que ficam aguardando transferência hospitalar por dias.

