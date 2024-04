Em Maracaju, plantão de regularização de títulos começa a partir deste sábado

A partir deste sábado, vai rolar plantão visando regularizar os títulos eleitorais em Maracaju, conforme definido pela Justiça Eleitoral do município.

Confira os dias e horários dos atendimentos:

20/04/2024 – sábado – das 8h às 13h

27/04/2024 – sábado – das 8h às 13h

29/04/2024 e 30/04/2024 – das 8h às 18h

01/05/2024 – feriado (quarta-feira) – das 8h às 13h

02/05/2024 e 03/05/2024 – das 8h às 18h

04/05/2024 e 05/05/2024 – (sábado e domingo) – das 8h às 13h

06/05/2024 a 08/05/2024 – das 8h às 18h

