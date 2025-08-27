Temperaturas voltam a subir nesta quarta-feira em MS

Temperaturas se elevam principalmente duranta as tardes

Nesta quarta-feira (27), a previsão indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Essa situação ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul.

Nesta semana, as temperaturas estarão em gradativa elevação, principalmente durante as tardes, com máximas que podem atingir os 28-33°C, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira, bolsão e norte do estado. Aliado ao tempo mais quente e seco, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.

Nesta quarta-feira (27), as temperaturas mínimas ficarão entre 9-11°C e máximas entre 24-26°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 10-17°C e as máximas entre 26-30°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 15-18°C e máximas entre 29-33°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 26-28°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Com informações do Cemtec.

