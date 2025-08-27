Funsat anuncia 150 vagas para contratação imediata nesta ‘Super Quarta’

Após o feriado de aniversário de Campo Grande, o feirão ‘Super Quarta’ da Funsat (Fundação Social do Trabalho) retorna nesta quarta-feira (27), com 150 vagas de emprego para contratação imediata.

O evento contará com processos seletivos das empresas Tahto, Fort Atacadista e Grupo SC, das 13h às 16h, com entrevistas rápidas e direcionadas para o quadro geral de vagas.

Os interessados devem comparecer à Agência de Intermediação da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, bairro Vila Glória. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas.

Além das oportunidades de emprego, o feirão oferece serviços de atualização de cadastros no Sine, orientações sobre CTPS Digital e informações sobre Seguro-Desemprego.

