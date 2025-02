Tabletes de Maconha pesando 748 kg são apreendidos em carro na BR 060

Condutor foi preso e levado pela polícia.

Na última terça-feira (18), uma barreira policial na BR-060, no âmbito da operação “Protetor das Divisas e Fronteiras” apreendeu 748 kg de maconha transportadas em veículo.

A apreensão aconteceu no km 409, próximo ao município de Sidrolândia. A droga estava em um carro Renault Symbol, de cor preta, que estava sendo conduzido por um D.C.C., de 23 anos de idade. No interior do veículo, os policiais civis encontraram 846 tabletes do entorpecente.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o DRACCO, onde foi formalizado o flagrante. A operação foi realizada Polícia Civil, por intermédio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

