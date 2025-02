Atrações para o Carnaval de Três Lagoas são divulgadas e bloquinhos ainda podem se inscrever

O “Carna Três 2025 – Meu Bloco na Rua”, será realizado nos dias de 01 a 04 de março, na Circular da Lagoa Maior em Três Lagoas. As atrações para a folia na cidade foram divulgas e o prazo para inscrições de bloquinhos foi prorrogado.

Além dos shows nacionais, o CarnaTrês valorizará os talentos locais, com apresentações da dupla Neto e Junior, Grupo Karaka, Banda Alta Tensão e Bandart.

E como já é tradição, não pode faltar a festa para a criançada! O CarnaTrês contará com uma matinê especial, com brinquedos gratuitos, pintura facial e concurso de fantasia para os pequenos. Arapuá também terá dois dias de festa para a população, com shows e muita animação.

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA OS BLOQUINHOS

Para garantir a participação da população nesta edição, que contará com a competição de blocos de rua, a Diretoria de Cultura prorrogou o prazo de inscrições até sexta-feira, dia 21 de fevereiro.

Serão distribuídos mais de quinze mil reais em premiações para os três melhores bloquinhos. Para mais informações sobre o regulamento, Acesse aqui.

Os interessados podem se inscrever presencialmente no Departamento Municipal de Cultura ou por meio do link.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNA TRÊS 2025

A festa terá início toda as noites, às 19h, com shows locais, desfile dos blocos de carnaval e um grande show de encerramento. Confira a programação:

Dia 01/03 (sábado)

• Neto e Junior

• Banda Alta Tensão

• Bandart

• Carnaval de Arapuá

Dia 02/03 (domingo)

• Yuri Havaiano

• Banda Alta Tensão

• Bandart

• Carnaval de Arapuá

Dia 03/03 (segunda-feira)

• Fiduma e Jeca

• Banda Alta Tensão

• Bandart

Dia 04/03 (terça-feira)

• Matinê

• Anúncio dos blocos vencedores do carnaval

• Show do Grupo Karaka

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 9 8139-3524 (WhatsApp) ou diretamente no Departamento Municipal de Cultura, localizado na Av. Rosário Congro, nº 560 – Centro.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.