Subea divulga agenda de junho do Consultório Móvel

A Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) divulgou a agenda de junho do Consultório Móvel, que levará atendimento veterinário gratuito a quatro bairros de Campo Grande ao longo do mês. A ação busca ampliar o acesso da população aos serviços públicos de bem-estar animal, garantindo mais cuidado e saúde para cães e gatos da Capital.

Os atendimentos serão realizados das 8h às 13h, com distribuição de senhas. Durante as ações, a equipe da Subea oferecerá avaliação clínica dos animais, orientações aos tutores e encaminhamentos para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura.

A programação começa no Jardim Noroeste, entre os dias 8 e 12 de junho. Em seguida, o Consultório Móvel estará no Parque Novos Estados, de 15 a 19 de junho. Já entre os dias 22 e 26 de junho, os atendimentos acontecem no Portal Caiobá. Encerrando a agenda do mês, a unidade atenderá no bairro Oliveira II, entre os dias 29 de junho e 3 de julho.

Para receber atendimento, os tutores devem apresentar CadÚnico atualizado, documento com foto e comprovante de residência.

A iniciativa integra as políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subea, visando ampliar o acesso da população aos serviços de proteção e bem-estar animal, especialmente nas regiões mais afastadas da área central.

Agenda do Consultório Móvel – Junho

Jardim Noroeste

08/06 a 12/06

Parque Novos Estados

15/06 a 19/06

Portal Caiobá

22/06 a 26/06

Oliveira II

29/06 a 03/07

Atendimento: 8h às 13hr

Por Prefeitura de Campo Grande