De xadrez, bota e chapéu!

Com aumento na procura por chapéus, botas, vestidos e acessórios típicos, lojas da Capital apostam em tendências country, peças tradicionais e fantasias para movimentar as vendas durante a temporada de arraiais

Com a proximidade das festas juninas, lojas de Campo Grande já apostam em vitrines temáticas e no aumento da procura por roupas, acessórios e itens decorativos para os arraiais. Para mostrar as principais tendências da temporada, o Jornal O Estado visitou estabelecimentos da Capital e conferiu opções que vão dos looks tradicionais caipiras às produções modernas inspiradas nas festas juninas.

Na loja Rancharia Country, localizada na Av. 7 de Setembro, a procura por peças típicas cresceu nas últimas semanas, principalmente por acessórios e itens ligados ao estilo country, tendência que costuma ganhar força durante o período dos arraiais.

Segundo a gerente da loja, Damari Isabel da Silva, os produtos mais procurados pelos clientes são chapéus, botas e camisas xadrez, considerados peças tradicionais para quem quer entrar no clima junino. “O carro-chefe é o chapéu. O pessoal gosta muito também das camisas xadrez, cintos, fivelas e das gravatinhas de couro”, explica. Apesar de a loja não trabalhar com vestidos e saias típicas, a aposta está nas combinações country e nos acessórios que ajudam a compor o visual.

Além das peças voltadas para as festas, a loja também aposta em roupas que podem ser usadas no dia a dia, acompanhando tendências atuais da moda. “O nosso jeans não é só country. É um jeans para o cotidiano também. Temos modelos wide leg para as meninas e marcas que ajudam a atender todos os públicos”, destaca Damari.

Com opções de preços variados, a expectativa da equipe é atrair diferentes perfis de consumidores durante a temporada junina. As calças jeans, por exemplo, variam entre R$ de R$150 a R$200 reais dependendo do modelo e da marca. Para quem ainda está escolhendo o visual para os festejos, a recomendação da gerente é investir nas peças clássicas. “As camisas xadrez e as calças jeans com bordados e detalhes nos bolsos acabam sendo um diferencial para quem quer se destacar na festa”, afirma.

Períodos de rodeios

Na El Paso Loja Country, localizado na Rua 13 de maio 1727 loja 1, o período de festas juninas também movimenta as vendas e já é considerado uma das épocas mais fortes do comércio country. Segundo o proprietário Diego Barbosa, a temporada chega a superar o Natal em fluxo de clientes, impulsionada não apenas pelos arraiais, mas também pelo calendário de exposições, festas de laço e eventos agropecuários em Mato Grosso do Sul.

“Essa época é muito boa, até melhor que o Natal. É um período que remete à feira, à exposição e a outros eventos da região, então isso acaba refletindo diretamente aqui para a gente”, explica. Diego destaca ainda que o movimento de visitantes vindos de cidades vizinhas também ajuda a aquecer as vendas na Capital durante esta época do ano.

Entre os produtos mais procurados, as botas infantis aparecem como destaque da temporada. Segundo o empresário, muitas famílias buscam opções acessíveis para as crianças aproveitarem as festas juninas e eventos típicos. “Agora aumenta muito a procura por bota infantil. As mães procuram modelos mais baratos porque as crianças crescem rápido e acabam trocando logo”, comenta.

Além das botas, a loja mantém uma procura constante por peças masculinas ao longo de todo o ano, especialmente ligadas ao estilo country. Já as camisas xadrez ganham força neste período, principalmente entre clientes que frequentam rodeios e eventos sertanejos.

As tendências da moda country acompanhadas pela loja têm forte influência internacional, principalmente dos Estados Unidos, referência no segmento. Segundo ele, muitas novidades que chegam ao mercado brasileiro seguem estilos que já fazem sucesso no exterior há alguns anos. “Toda moda country vem direto dos Estados Unidos. O Brasil acaba chegando um pouco depois nessas tendências, então a gente acompanha muito o que está em alta lá fora”, explica.

Com duas décadas de experiência no setor, a loja também se antecipa para atender a alta demanda do período junino. Diego afirma que o planejamento das compras começa ainda no início do ano para garantir estoque suficiente durante os meses de maior movimento. Entre os diferenciais da loja, ele destaca a marca própria de chapéus, camisas e, mais recentemente, botas produzidas pela empresa. “Aqui o cliente encontra tudo em um só lugar, da bota ao chapéu. Sai pronto para a festa”, afirma.

Fantasias

Na Carol Fantasias, o período junino é considerado uma das épocas mais importantes do ano para o comércio. Segundo a proprietária Miracy, a procura por fantasias e trajes típicos cresce significativamente entre o fim de maio e o mês de agosto, movimentando tanto a locação quanto a venda de peças para diferentes públicos. “A festa junina é o nosso carro-chefe. Investimos bastante em looks infantis e adultos para atender essa demanda”, afirma.

Entre os itens mais procurados pelo público feminino adulto, os vestidos juninos para locação lideram as buscas. Já no segmento masculino, o destaque fica para os trajes completos alugados para festas e apresentações. No público juvenil, as saias juninas aparecem entre os produtos mais vendidos, enquanto no infantil a demanda inclui vestidos e acessórios típicos, como gravatas, chapéus, remendos, lenços, camisas xadrez e tiaras. De acordo com Miracy, a procura atualmente está concentrada no público adulto e juvenil.

No público jovem, as saias juninas aparecem entre os produtos mais vendidos, enquanto no infantil a procura inclui vestidos e acessórios típicos, como chapéus, gravatas, lenços, remendos e camisas xadrez. “Em relação ao adulto ou infantil, a procura hoje é bem maior no adulto e no juvenil. Esse ano a tendência parece que vai ser mais saias bem volumosas com bastante babado e laço. E a mistura da copa com a festa junina, então saias mais na cor verde e azul, e Maria bonita e lampião”, conta Miracy.

Por Amanda Ferreira

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