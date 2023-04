Sistema integrado de informações facilita atendimentos da Águas Guariroba e SISEP

Novo sistema permitirá liberação de serviços em tempo menor de execução

A Águas Guariroba e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) passam a contar com um novo sistema online de compartilhamento de dados para abertura de Ordens de Serviços (O.S). O objetivo é liberar os serviços de forma mais dinâmica para tempo de execução.

A partir de agora, serviços como implantação de rede de água/ esgoto, deslocamento de hidrômetro e outros que necessitem autorização para intervenção asfáltica via Sisep, poderão ser acessados diretamente pela secretaria, tornando mais rápida a liberação do serviço.

No processo anterior, a ordem de serviço era gerada e liberado para execução após o comunicado via carta para a Sisep, recebendo assim um termo de liberação para a realização da obra. Todo esse processo chegava a ter prazo de 10 dias para execução.

Com o novo processo, a Sisep terá acesso direto às OS geradas após comunicado da concessionária, podendo ser liberada a partir do próprio sistema, reduzindo assim o tempo para a execução. Para a utilização do sistema de OS online, a Águas Guariroba realizou a capacitação de colaboradores da Sisep e o procedimento já se encontra em operação. Como resultado inicial, o tempo de liberação de serviço reduziu pela metade, o equivalente a 5 dias.

"Com essa nova plataforma instalada, os colaboradores da Sisep têm a possibilidade de adiantar o processo de liberação de serviços como corte de pavimento, verificando a foto dentro do sistema O.S Online, onde já foi feito uma triagem pela equipe da concessionária. Outra análise que pode ser feita pelos colaboradores da Sisep é a verificação da execução do pavimento após a implantação de água e esgoto pela concessionaria", explica Raphael Renan de Paula, supervisor de serviços da Águas Guariroba.