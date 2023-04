China libera importação de carne bovina antes de mal da ‘vaca louca’

A China liberou as importações estoques de carne bovina brasileira produzidos antes de 21 de fevereiro, quando o Brasil confirmou um caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), doença popularmente conhecida como mal da “vaca louca”, cujos resultados indicaram ser um caso atípico.

No dia 23 de fevereiro, o Brasil suspendeu os embarques da proteína à China, como prevê o protocolo entre os dois países. A autorização foi feita pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc) e comunicada pelo Ministério da Agricultura.

O aval vale para a carne produzida antes desta data e embarcada após 23 de março, quando o país asiático retirou o embargo sobre a proteína brasileira. Ainda não podem ser exportados os produtos produzidos nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. A China também não autorizou o recebimento das cargas embarcadas após o dia 23 de fevereiro.

