Show de Jads e Jadson encerra a noite deste sábado na Festa da Páscoa em Dourados

A Festa da Páscoa em Dourados chega ao seu terceiro dia neste sábado (19) com uma das atrações mais esperadas: a dupla sertaneja Jads & Jadson, que sobe ao palco do Parque Antenor Martins a partir das 22h. O evento reúne famílias, pescadores e amantes da cultura local desde a última quinta-feira (17).

Apesar da chuva registrada na sexta-feira, o público compareceu em peso e manteve o clima festivo. Muitos pescadores não se intimidaram com o tempo e participaram da tradicional pesca no lago do parque, um dos principais atrativos do evento.

A programação deste sábado é recheada de música e diversão. A partir das 17h30, o DJ Vini Araújo abre a noite com um set animado, seguido por João Vicente e banda, que assume o palco às 18h. Às 20h, o grupo “Não Tem Hora” dá sequência à festa com muito pagode. Encerrando a noite, Jads & Jadson prometem emocionar o público com seus sucessos sertanejos, em um show gratuito e esperado por fãs da música raiz e universitária.

A Festa da Páscoa segue até este domingo (20), com atrações voltadas para toda a família. Além das atividades culturais e gastronômicas, haverá sorteio de ovos de Páscoa no período da tarde, garantindo ainda mais alegria para as crianças e o público presente.

Com entrada franca, o evento celebra a tradição da pesca e fortalece o vínculo entre a população e a produção rural, com apoio de pescadores, feirantes, artesãos e diversas secretarias municipais.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.