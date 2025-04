3º Semana do Registro Civil começa atendimentos em maio

A terceira edição da Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se! acontecerá, no período de 12 a 16 de maio de 2025, em todos os Estados e no Distrito Federal.

A expectativa é de que 6 mil pessoas sejam atendidas em Campo Grande. A ação acontecerá no Centro Universitário da Unigran das 8h às 17h.

Para esta edição, a Corregedoria Nacional de Justiça definiu como principais focos a população indígena, as pessoas em situação de rua e a população em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial, carcerária e egressos do cárcere, sem prejuízo do atendimento dos demais segmentos da população socialmente vulnerável.

O Programa Registre-se! é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, instituída pelo Provimento n. 140/2023, editado pela Corregedoria Nacional de Justiça com o objetivo de erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à documentação básica por pessoas em situação de vulnerabilidade, promovendo a cidadania plena.

Os interessados em obter o registro civil poderão declarar hipossuficiência e requerer a gratuidade por meio de um formulário eletrônico. Os oficiais de registro civil das pessoas naturais serão ressarcidos por todos os atos gratuitos que praticarem em decorrência do projeto, conforme previsto no provimento.