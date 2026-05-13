Seu pet precisa de atendimento? Consultório da Subea está na Praça do Papa

Os atendimentos do consultório móvel da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal) seguem, até sexta-feira (15), na Praça do Papa, em Campo Grande. A ação da Prefeitura oferece serviços gratuitos para cães e gatos, com foco na ampliação do acesso aos cuidados básicos de saúde animal em regiões com maior demanda.

Instalada na Avenida dos Crisântemos, s/n, na região da Vila Sobrinho, a estrutura funciona das 8h às 13h, com atendimento por ordem de chegada e distribuição diária de senhas. São disponibilizadas 15 vagas para castração e outras 15 para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços veterinários essenciais, contribuindo para a prevenção de doenças, o controle populacional de animais e a promoção do bem-estar animal. Além disso, a ação também reforça a importância da guarda responsável e dos cuidados contínuos com cães e gatos.

Para garantir atendimento, os tutores devem apresentar o CadÚnico (Cadastro Único) atualizado e impresso, documento oficial com foto e comprovante de residência.

A expectativa é atender dezenas de famílias ao longo da semana, aproximando os serviços públicos da população e ampliando a cobertura de atendimento veterinário gratuito em Campo Grande.