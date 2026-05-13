Prefeitura da Capital abre inscrições para aulas gratuitas de Capoeira Angola

Objetivo do projeto é ampliar o acesso da população a atividades culturais e esportivas

A Prefeitura de Campo Grande abriu inscrições para aulas gratuitas de Capoeira Angola, que serão realizadas na Praça CEU, no bairro Parque do Céu. O objetivo do projeto é ampliar o acesso da população a atividades culturais e esportivas em diferentes regiões da Capital.

As aulas serão conduzidas pelo Mestre Pequeno e acontecem às quartas-feiras, das 8h às 10h e das 14h às 16h, além dos sábados, das 8h às 10h, na Praça CEU, localizada na Rua Maria Del Horno Samper, nº 981.

Voltada para crianças, jovens e adultos, a atividade promove a valorização da cultura brasileira por meio da Capoeira Angola, expressão cultural que reúne música, movimento, disciplina e tradição.

Além da prática esportiva, o projeto incentiva a convivência comunitária, fortalece a identidade cultural e amplia o uso dos espaços públicos com atividades gratuitas e acessíveis à população.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail gab@fundac.campogrande.ms.gov.br.

O que é?

A Capoeira Angola é o estilo mais próximo de como os negros escravos jogavam a Capoeira. Caracterizada por ser mais lenta, com movimentos furtivos executados perto do solo, como em cima, ela enfatiza as tradições da Capoeira, que em sua raiz está ligada aos rituais afro-brasileiros; sua música é cadenciada, orgânica e ritualizada, e o correto é estar sempre acompanhada por uma bateria completa de oito instrumentos.

A designação “Angola” aparece com os negros que vinham para o Brasil oriundos da África, embarcados no Porto de Luanda que, independente de sua origem, eram designados na chegada ao Brasil de “Negros de Angola”.

Mestre Pastinha (Vicente Ferrera Pastinha) foi o grande ícone do estilo. Grande defensor da preservação da Capoeira Angola, inaugurou em 23 de fevereiro de 1941 o CECA (Centro Esportivo de Capoeira Angola).

Dos ensinamentos do Mestre Pastinha foram formados Grandes Mestres da capoeira Angola, dentre outros que continuam transmitindo seus conhecimentos para os novos angoleiros. É comum a primeira vista ver o jogo de Angola como não perigoso ou não elaborado, contudo o jogo Angola se assemelha ao xadrez pela complexidade dos elementos envolvidos, características como sutileza, o subterfúgio, a dissimulação, a teatralização, a mandinga e/ou mesmo a brincadeira para superar o oponente.

Por Carolina Rampi