SEST SENAT prorroga inscrições de projeto que valoriza os melhores motoristas do Brasil

Profissionais das categorias AE e E têm até 20 de agosto de 2025 para participar do ‘Motorista Série A’, que reconhece a excelência na direção e premia com carro e motos

O SEST SENAT prorrogou até o dia 20 de agosto as inscrições para o Motorista Série A, projeto nacional que busca identificar, valorizar e reconhecer os motoristas profissionais mais qualificados e responsáveis do Brasil. A iniciativa é voltada a condutores habilitados nas categorias AE ou E, que atuam com veículos de grande porte e têm papel fundamental na segurança das estradas e no desenvolvimento do país.

Os participantes passam por uma jornada gamificada, com testes de saúde, avaliações técnicas e comportamentais, além da análise de hábitos de direção no dia a dia. O objetivo é promover a excelência profissional e incentivar os motoristas a investirem na própria qualificação e bem-estar. Todo o processo foi desenvolvido com a colaboração de transportadoras e embarcadores, para garantir aderência às demandas reais do setor.

“Estendemos o prazo para que mais motoristas de todo o Brasil tenham a oportunidade de participar. O Motorista Série A é uma forma de reconhecer quem movimenta o país com responsabilidade”, afirma Nicole Goulart, diretora executiva nacional do SEST SENAT.

“Mais do que um prêmio, o programa representa um incentivo à capacitação e à qualidade de vida”, completa.

Os 20 motoristas com melhor desempenho ao longo do projeto serão convidados para a grande final nacional, que será realizada no litoral de Pernambuco. Eles poderão levar até três acompanhantes em uma viagem com todas as despesas pagas, incluindo transporte, hospedagem e alimentação.

Na cerimônia final, todos os finalistas recebem o certificado de Motorista Série A, e os três primeiros colocados ganham prêmios:

· 1º lugar: um carro zero quilômetro;

· 2º lugar: uma motocicleta;

· 3º lugar: uma motocicleta.

Sobre o projeto

“O título de Motorista Série A simboliza a excelência profissional e reconhece a relevância estratégica da categoria para o Brasil. É uma celebração do talento, do comprometimento e do impacto desses profissionais na sociedade”, destaca Christian Riger, coordenador de Educação Profissional do SEST SENAT.

